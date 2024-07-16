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İzmir’de tefecilik operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 16.07.2024 20:44
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İzmir’de tefecilik operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 'Demirbaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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