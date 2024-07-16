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Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 gözaltı

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:12
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Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 gözaltı

Mersin polisinin ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan özel ışıklandırma aparatları da ele geçirildi.

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