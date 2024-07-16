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Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 09:47 Güncelleme: 16.07.2024 09:49
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Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

Kenya toplu kadın cinayetleri ile sarsıldı. 33 yaşındaki katilin 2 yılda tam 42 kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Seri katlin ilk kurbanının karısı olduğu belirlendi.

Seri katil 2 yılda 42 kadını canice katletti bedenlerini çöpe attı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

Kenya toplu kadın cinayetleri ile sarsıldı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

CİNAYETLERE EŞİYLE BAŞLADI

33 yaşındaki Jumaisi Khalusha 2022 yılında eşini öldürerek cinayetlere başladı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

Seri katil 2 yıl içinde tam 42 kadını öldürdü cesetlerini de Nairobi'deki çöplüğe attı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

Mukuru gecekondu bölgesindeki çöp alanından plastik torbalar içinde toplam 9 parçalanmış ceset bulundu.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

33 Yaşındaki seri katil tutuklandı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

Kenya polisi seri cinayetlerle bağlantılı ikinci bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

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