Manisa’da orman yangını ikinci gününde! Alevler kontrol altında | Bakan Yumaklı’dan açıklama





Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yorgunluktan bitap düştüğüne dikkat çekildi.



Sabahın erken saatlerinde havalanan hava araçlarının da desteğiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ve yangından etkilenen alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MANİSA VALİSİ ENVER ÜNLÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

📍MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI



Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.



Yangından etkilenen tüm… pic.twitter.com/JFU3NpppyL — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 16, 2024

BAKAN DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı açıklamasında "Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.