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Manisa'da orman yangını ikinci gününde! Alevler kontrol altında | Bakan Yumaklı'dan açıklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:06 Güncelleme: 16.07.2024 19:27
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Manisa’da orman yangını ikinci gününde! Alevler kontrol altında | Bakan Yumaklı’dan açıklama

Manisa Soma'da dün başlayan orman yangını bugün de devam ediyor. Ekiplerin çalışması sonucu alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tedbir amacıyla 2 köy boşaltıldı. Manisa Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklamada soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Öte yandan havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçmiş olsun mesajı verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yorgunluktan bitap düştüğüne dikkat çekildi.

Yangın dün 12.18'de Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Dün başlayan yangına bu sabah saatlerine kadar 16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale edildi.

Öte yandan yangına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tankerleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek vererek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi ve Bayat Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılırken yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar hem gece görüşlü helikopter ile havadan hem de karadan devam edildi.



Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yorgunluktan bitap düştüğüne dikkat çekildi.

Sabahın erken saatlerinde havalanan hava araçlarının da desteğiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ve yangından etkilenen alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

MANİSA VALİSİ ENVER ÜNLÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

BAKAN DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı açıklamasında "Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

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