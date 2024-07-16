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Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:29
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Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?

Aşure günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. günü kutlanan önemli bir gündür. Muharrem ayı, 7 Temmuz itibariyle başladı. Aşure günü de bu ayın 10. gününe denk gelir. Dolayısıyla aşure günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde gerçekleştirilir. Aşure günü, özellikle Hz. Musa'nın kavmini Firavun'dan kurtuluşunu simgeleyen ve çeşitli ibadetlerle anılan bir gündür. Peki aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Müslümanlar için önemli bir gün olan Aşure Günü olarak idrak edilir. Bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz'da başladığına göre, 2024 yılında Aşure Günü 16 Temmuz'a denk gelmektedir. Peki Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?

Aşure Günü Ne Zaman? İşte Anlamı ve Önemi

İslam aleminde özel bir yere sahip olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki Aşure Günü neden bu kadar önemli? İşte detaylar...

Aşure Günü'nün Anlamı ve Önemi

Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, birçok önemli olaya ev sahipliği yapması sebebiyle Müslümanlar için büyük bir öneme sahip.

Hadis kaynaklarında belirtildiğine göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtuluşu ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi mucizevi olaylar bu günde gerçekleşti.

Kültür tarihine ait kaynaklarda ise Hz. Adem'in tövbesinin kabulü, Hz. İdris'in göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi olayların da Aşure Günü'nde yaşandığı rivayet ediliyor.

Ancak Aşure Günü aynı zamanda büyük bir hüzne de sahne oldu. Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye, hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesi emrini verdi. İslam tarihinde derin bir yara açan bu acı olay, "Kerbela Olayı" olarak anılıyor.

Muharrem Orucu Ne Zaman Tutulur? Fazileti Nedir?

Muharrem ayı, Hz. Peygamber tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir. Bu ayda tutulan orucun faziletine de dini kaynaklarda yer verilir.

Hz. Peygamber, bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" buyurmuştur.

Aşure Günü orucu ise, bazı İslam alimlerine göre sünnettir. Hz. Peygamber'in Aşure Günü orucu tuttuğu ve Müslümanlara da tavsiye ettiği bilinmektedir. Hadislerde, Aşure Günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilir.

Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından ise Hz. Peygamber, Aşure Günü orucunun isteğe bağlı olarak tutulabileceğini belirtmiştir.

Muharrem orucu, Aşure Günü'nden bir gün önce ve bir gün sonra olmak üzere 9, 10 ve 11. günlerinde tutulabilir.

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