Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
Aşure günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. günü kutlanan önemli bir gündür. Muharrem ayı, 7 Temmuz itibariyle başladı. Aşure günü de bu ayın 10. gününe denk gelir. Dolayısıyla aşure günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde gerçekleştirilir. Aşure günü, özellikle Hz. Musa'nın kavmini Firavun'dan kurtuluşunu simgeleyen ve çeşitli ibadetlerle anılan bir gündür. Peki aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Müslümanlar için önemli bir gün olan Aşure Günü olarak idrak edilir. Bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz'da başladığına göre, 2024 yılında Aşure Günü 16 Temmuz'a denk gelmektedir. Peki Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
Aşure Günü Ne Zaman? İşte Anlamı ve Önemi
İslam aleminde özel bir yere sahip olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki Aşure Günü neden bu kadar önemli? İşte detaylar...
Aşure Günü'nün Anlamı ve Önemi
Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, birçok önemli olaya ev sahipliği yapması sebebiyle Müslümanlar için büyük bir öneme sahip.
Hadis kaynaklarında belirtildiğine göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtuluşu ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi mucizevi olaylar bu günde gerçekleşti.
Kültür tarihine ait kaynaklarda ise Hz. Adem'in tövbesinin kabulü, Hz. İdris'in göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi olayların da Aşure Günü'nde yaşandığı rivayet ediliyor.
Ancak Aşure Günü aynı zamanda büyük bir hüzne de sahne oldu. Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye, hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesi emrini verdi. İslam tarihinde derin bir yara açan bu acı olay, "Kerbela Olayı" olarak anılıyor.
Muharrem Orucu Ne Zaman Tutulur? Fazileti Nedir?
Muharrem ayı, Hz. Peygamber tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir. Bu ayda tutulan orucun faziletine de dini kaynaklarda yer verilir.
Hz. Peygamber, bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" buyurmuştur.
Aşure Günü orucu ise, bazı İslam alimlerine göre sünnettir. Hz. Peygamber'in Aşure Günü orucu tuttuğu ve Müslümanlara da tavsiye ettiği bilinmektedir. Hadislerde, Aşure Günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilir.
Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından ise Hz. Peygamber, Aşure Günü orucunun isteğe bağlı olarak tutulabileceğini belirtmiştir.
Muharrem orucu, Aşure Günü'nden bir gün önce ve bir gün sonra olmak üzere 9, 10 ve 11. günlerinde tutulabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yurt dışı çıkış harcı güncel fiyat: 2024 Temmuz Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
- Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...
- AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS
- YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır? 2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır?
- YKS birincisi kim oldu, kaç kişi? YKS 2024 AYT-TYT-YDT'de 500 tam puan kaç kişi yaptı? YKS 1.'si hangi ilden çıktı?
- YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları
- YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları nereden öğrenilir? meb.gov.tr 2024 SONUÇ TAKVİMİ
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
- SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...