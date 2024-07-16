Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Müslümanlar için önemli bir gün olan Aşure Günü olarak idrak edilir. Bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz'da başladığına göre, 2024 yılında Aşure Günü 16 Temmuz'a denk gelmektedir. Peki Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?

Aşure Günü Ne Zaman? İşte Anlamı ve Önemi

İslam aleminde özel bir yere sahip olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki Aşure Günü neden bu kadar önemli? İşte detaylar...