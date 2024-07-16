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Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:03
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Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasını sardı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dönel kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralı kadın sürücü araçtan çıkarılır çıkarılmaz hamile olan arkadaşına koşup onun yarasını sardı.

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