16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:05
ABONE OL
4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan gazi Hayati Uğursoy (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör