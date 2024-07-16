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FETÖ'cülere geçit yok! O şüpheli Sivas'ta tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 20:36
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FETÖ’cülere geçit yok! O şüpheli Sivas’ta tutuklandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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