16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 17:07
ABONE OL
İzmir’de ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

İzmir'de saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bergama bölgesindeki ormanlık alandan yükselen alevleri söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör