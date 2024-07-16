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Elazığ’da korkutucu trafik kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 19:02
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Elazığ’da korkutucu trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, Salıbaba Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.A.S. idaresindeki 23 ACB 005 plakalı hafif ticari araç ile M.Ü. yönetimindeki 23 AAU 969 plakalı minibüs çarpıştı.

Minibüsün yan yattığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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