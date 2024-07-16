Elazığ’da korkutucu trafik kazası: 2 yaralı

Minibüsün yan yattığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.