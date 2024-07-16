Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

"PİŞKİN'İN MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Karar açıklanmadan önce sanığa son sözü soruldu. Tutuklu sanık Erkan Baykut son sözünde, "Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kadar kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bunlar Mason örgütü, illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değil. Ailesine karşı mahcubum. Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım, İslam dünyası için inandığı değerler için mücadele ettiğinin farkındayım ve pişmanım" dedi.