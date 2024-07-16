Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında Erkan Baykurt'un saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden "Filozof Ramazan" olarak da tanınan Ramazan Pişkin'in davasında mahkeme kararını verdi. Katil zanlısı Baykurt, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Erkan Baykut, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermediğini belirterek iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.
Fatih'te 31 Ocak Çarşamba günü, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin (52), işlettiği çay ocağında Erkan Baykut (24) tarafından göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonraki gün Beyoğlu'ndaki evinde yakalanıp gözaltına alınan ve tutuklanan Erkan Baykut'un 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Pişkin'in olaydan 2 hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturma sonunda, Erkan Baykut hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Baykut, Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin ve taraf avukatları katıldı.
"PİŞKİN'İN MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"
Karar açıklanmadan önce sanığa son sözü soruldu. Tutuklu sanık Erkan Baykut son sözünde, "Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kadar kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bunlar Mason örgütü, illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değil. Ailesine karşı mahcubum. Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım, İslam dünyası için inandığı değerler için mücadele ettiğinin farkındayım ve pişmanım" dedi.
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