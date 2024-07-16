16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Feribot beklerken şoke eden kaza! Freni boşalan otomobil göle düştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 16.07.2024 20:28
ABONE OL
Feribot beklerken şoke eden kaza! Freni boşalan otomobil göle düştü

Elazığ'da feribot beklediği sırada freni boşalan otomobil, biniş rampasından Keban Baraj Gölü’ne daldı. Olayda otomobil içinde bulunan 5 kişi, yara almadan kurtuldu. Otomobil, sudan çekici yardımıyla çıkarıldı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör