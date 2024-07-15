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Kahramanmaraş'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 23:49 Güncelleme: 15.07.2024 23:49
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Kahramanmaraş’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

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