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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.07.2024 19:01
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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalova'da, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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