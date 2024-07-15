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Küçükçekmece'de boşanmak isteyen kadın eşi tarafından böyle darp edildi

İHA
Giriş: 15.07.2024 18:59
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Küçükçekmece’de boşanmak isteyen kadın eşi tarafından böyle darp edildi

İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde darp edildi. Elinde bıçakla iş yerine gelen şahsın kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın, “Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum” dedi.

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