Tekirdağ’da altyapı çalışmasında dehşet veren toprak kayması: 1 ölü 2 yaralı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.