Otomobil klimasının soğutma gücünü 3’e katlayan ayar! Kimse bilmiyordu...

Otomobilde bulunan klimalardan verim almak isteyenlerin ilk yapmaları gereken ise bu klimaların periyodik bakımlarının yaptırılmasıdır. Düşük seviyede soğutmaya ayarlanmış ve bu şekilde de çalışmış klimanın soğutma derecesini yükselttiğimizde bunun için bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Bu bakım ile filtre temizliği, gaz ayarı gibi klimalar için olmazsa olmaz ince ayarlar yapılır. Bu yapıldığında klimanın performansı 3 kat daha iyi olabiliyor. Verimli çalışmayan klimanın daha fazla yakıt tüketeceği ama herhangi bir fayda sağlamayacağı bilinmelidir.