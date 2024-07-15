15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Otomobil klimasının soğutma gücünü 3'e katlayan ayar! Kimse bilmiyordu...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 12:22
ABONE OL
Otomobil klimasının soğutma gücünü 3’e katlayan ayar! Kimse bilmiyordu...

Nem oranlarının yüzde 90'lara çıktığı ve sıcaklıkların tekrar yükseldiği bu günlerde, vantilatörler, klimalar ve diğer soğutucu cihazlar en büyük yardımcılarımız haline geldi. Ancak bu sıcak havalarda teknolojik aletler de yetersiz kalıyor. Özellikle araç klimalarının yeterince soğutma yapamadığından birçok kişi şikayetçi. İşte klimanın etkisini artıran ayar...

Sıcak havaların etkisiyle araç içinde oluşan boğucu ortam, güneş altında kalan araçlarda daha da hissedilir hale geliyor. Bu durumda sürücüler, klimanın etkisini artırmak için bazı yöntemlere başvuruyor.

Araçlarda klima çalıştıracak olan kişilerin akıllarına ilk gelen klimanın ayarını sonuna kadar köklemek oluyor. Ancak klimanın ayarını son seviyeye getirmek iyi bir verim alınabileceği anlamına gelmiyor. Bunun yanında bazı ince ayarları da yapmak gerekiyor.

Araç klimalarının verimli çalışması için düzenli olarak çalıştırılmaları gerekiyor. Sadece en ihtiyaç olunan zamanda çalıştırıp yüksek verim almayı beklemek doğru değil. Bunun yanında bazı detaylara da dikkat etmek gerekecektir. Araç güneş altında bırakılmamalı, klima çalıştırılmadan önce de camlar bir süre açık tutulmalıdır.

Otomobilde bulunan klimalardan verim almak isteyenlerin ilk yapmaları gereken ise bu klimaların periyodik bakımlarının yaptırılmasıdır. Düşük seviyede soğutmaya ayarlanmış ve bu şekilde de çalışmış klimanın soğutma derecesini yükselttiğimizde bunun için bir uzmandan destek alınması gerekiyor. Bu bakım ile filtre temizliği, gaz ayarı gibi klimalar için olmazsa olmaz ince ayarlar yapılır. Bu yapıldığında klimanın performansı 3 kat daha iyi olabiliyor. Verimli çalışmayan klimanın daha fazla yakıt tüketeceği ama herhangi bir fayda sağlamayacağı bilinmelidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör