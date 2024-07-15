15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:09
ABONE OL
Van, Hakkari ve Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör