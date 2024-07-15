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20 bin 600 kişi sorgulandı 43 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:17
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20 bin 600 kişi sorgulandı 43 kişi yakalandı

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 20 bin 600 kişi sorgulandı, yakalaması bulunan 43 kişi yakalandı, 20 şahıs tutuklandı.

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