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KOM ekiplerinin çalışmalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:27
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KOM ekiplerinin çalışmalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 adet silah ele geçirildi

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