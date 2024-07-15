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Tunceli’de doğa harikası krater gölüne gezi

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:34 Güncelleme: 15.07.2024 14:35
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Tunceli’de doğa harikası krater gölüne gezi

Tunceli’de, onlarca kişinin katılımıyla 3 bin rakımda bulunan doğa harikası krater gölüne gezi düzenlendi. Zorlu bir yolculuğun ardından zirve yapan katılımcılar, göl manzarasına hayran kaldı.

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