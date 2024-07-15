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Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:28
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Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

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