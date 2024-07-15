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Muş'ta çimento aracı kaza yaptı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:41
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Muş’ta çimento aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Muş’ta çimento taşıma aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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