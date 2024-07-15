15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tunceli’de çatı yangını! Evde maddi hasar...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 22:42
ABONE OL
Tunceli’de çatı yangını! Evde maddi hasar...

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör