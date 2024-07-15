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Florya'da Marmaray arızası!

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 23:27
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Florya’da Marmaray arızası!

Florya'da Gebze'den Halkalı yönüne doğru giden Marmaray arızalandı. Trenden tahliye edilen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, seferlerin Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam ettiği öğrenildi.

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