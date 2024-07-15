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Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:18
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Tomarza’da hububat hasat zamanı başladı

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

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