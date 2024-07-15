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Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:16
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Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi.

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