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Edremit'te şehitliğe ziyaret

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:20
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Edremit’te şehitliğe ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk program Şehitlik ve Polis Şehitliğinde yapıldı.

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