15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Soma'da orman yangını

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:25
ABONE OL

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör