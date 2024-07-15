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Siirt'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:26
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Siirt’te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu otobüsü, refüjdeki bariyerlere çarptı. Otobüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile bariyerlerden çıkartıldı.

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