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Mardin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:13
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Mardin’de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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