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Serinlemek için girdiği ırmak sonu oldu! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 00:42 Güncelleme: 15.07.2024 00:43
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Serinlemek için girdiği ırmak sonu oldu! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sıcaklardan bunalan birçok kişi çözümü baraj, gölet veya akarsulara girmekle buluyor ancak bu oldukça tehlikeli bir durum. Buna örnek bir olay Antalya'da yaşandı. Manavgat ilçesinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için ırmağa giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

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