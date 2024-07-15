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Şanlıurfa'da akşam vakti korku dolu anlar! Feci kazada çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 00:37
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Şanlıurfa’da akşam vakti korku dolu anlar! Feci kazada çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otomobillerin birbirine girdiği korkunç kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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