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Plaj görevlisi dehşet saçtı! 'Tesisi boşaltma' tartışmasında kan aktı 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 01:58
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Plaj görevlisi dehşet saçtı! ’Tesisi boşaltma’ tartışmasında kan aktı 2 yaralı

Zonguldak’ta Kapuz Plajı’nda arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile plaj görevlisi Ahmet B. arasında, ‘tesisi boşaltma’ tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar tekme yumruklarla birbirlerini darbederken, silahını alıp gelen görevli Ahmet B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Murat K. ve Hakan G. yaralandı.

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