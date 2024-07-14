Mudanya ilçesinde kargo gemisi karaya oturdu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Panama bandıralı bir kargo gemisi karaya oturdu. Panama bandralı geminin kurtarılmasına yönelik çalışma yapıldı.
Tirilye Mahallesi'nde bir geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
"VOLGO -BALT 213" isimli Panama bandıralı geminin kıyıya 6-7 metre kala karaya oturduğu, bu esnada uç kısmında hasar oluştuğu belirlendi.
İlk belirlemelere göre geminin dün İstanbul'dan 21.00 sıralarında hareket ettiği, Rusya'dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik'te limana bırakacağı esnada üçüncü kaptanın uyması sonucu Trilye Mahallesi Ayani Kilisesi mevkisinde karaya oturduğu tespit edildi.
Gemide 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede ekiplerin geminin kurtarılmasına yönelik çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yapıyor. Gemiyi geriye doğru çekecekler ama ön tarafta hafif bir çatlak var. Oradan su alır mı diye endişe ediliyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalar sürüyor." dedi.
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