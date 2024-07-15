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Karaman'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 02:26
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Karaman’da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı

Meteorolojinin uyarılarının ardından bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikte aksamaların yaşandığı sağanakta çok sayıda evi de su bastı. İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

BODRUM KATINDAKİ EVLERİ SU BASTI

Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı. İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

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