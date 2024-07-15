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Samsun'da husumetliler arasında kan aktı! 2 kardeş hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 09:35
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Samsun’da husumetliler arasında kan aktı! 2 kardeş hayatını kaybetti...

Sansun'da muhtarlık seçimleri nedeniyle süren husumet nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kardeş ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından katil İ.A için yakalama çalışmaları başlatıldı. İşte detaylar...

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