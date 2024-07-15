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Otobanda tehlikeli yolculuk

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:47
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Otobanda tehlikeli yolculuk

Tekirdağ-İstanbul otobanında yabancı plakalı bir otobüs sürücüsü, kırık ve çatlak camlı otobüsüyle seyir halinde görüntülendi. Kendisini uyaran araç sürücülerine aldırış etmeyen otobüs şoförü, ilerlemeye devam etti.

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