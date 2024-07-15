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Nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince 2 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:45 Güncelleme: 15.07.2024 16:45
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Nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince 2 kişi yaralandı

Bilecik'te evden eve taşımacılık yapan bir nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince, akıma kapılan 2 kişi yaralandı.

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