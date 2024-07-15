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Bingöl'de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Giriş: 15.07.2024 17:13
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Bingöl’de çiftliğe bağlı yapı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de inşaat halindeki bir çiftlikte bulunan yapının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

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