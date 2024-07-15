15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Boğazı'nda alarm! Karaya sürüklenen dev gemi kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 16:42 Güncelleme: 15.07.2024 18:56
ABONE OL
İstanbul Boğazı’nda alarm! Karaya sürüklenen dev gemi kurtarıldı

Kocaeli'den Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan "Oskano 35" isimli 178 metre uzunluğundaki gemi İstanbul Boğazı'nda Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmaları ile kuru yük gemisi kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör