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Mardin'de dehşet veren kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 18:07
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Mardin’de dehşet veren kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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