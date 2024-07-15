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Amasya’da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı

İHA
Giriş: 15.07.2024 17:29
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Amasya’da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da polis tarafından durdurulan alüminyum ham maddesi yüklü tırdan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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