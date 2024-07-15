Maltepe’de korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgedeki otluk alan ve ağaçlar yandı.



Yangına tanık olan Fatma Polat, "Yangının ara ara büyümesi korkutucuydu. Dumanlar da yükseldi. Buradaki ekip arkadaşlarımız beyaz kovalarla, elimize geçen her şeyle arkadaşlar su taşıdılar, söndürmeye çalıştılar. Helikopter de geldi. Endişe hissettik. Bizim çok yakınımızda oldu. İçinde hayvanat olan orman bizim kalbimiz. Hem yakınımızda olması hem de buna şahit olmak yıkıcı" dedi.



Yangına müdahale için giden Uğur Üşen, "Biz yangının karşısında işletmeciyiz. Dumanları görünce koşturmaya başladık. Yangın söndürme tüplerimiz vardı, tırmık kürek ne bulduysak aldık gittik. Allah'a şükür çok büyümedi. Sağ olsun müşteriler dahil herkes kovalarla koştura koştura gittik" dedi.



İşletme çalışanlarının ve müşterilerin yangın söndürme tüpü ve kazma kürek alarak yangın bölgesine koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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