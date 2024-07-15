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Aydın’da 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükte 5 gözaltı!

Giriş: 15.07.2024 18:23 Güncelleme: 15.07.2024 18:25
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Aydın’da 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükte 5 gözaltı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili derinleştirilen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

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