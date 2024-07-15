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İzmir'de korkutan orman yangını

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 02:26 Güncelleme: 15.07.2024 02:39
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İzmir’de korkutan orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde, İçmeler mevkisindeki Karaburun gişeleri çıkışında bulunan bölgede orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmir- Çeşme otobanı Karaburun gişeleri çıkışında bulunan bölgedeki ormanda çıktı.

Ormandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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