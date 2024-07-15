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Karabük'te sıcak saatler: İddiada para kaybedince büfeye ateş açtı

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:15 Güncelleme: 15.07.2024 16:16
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Karabük’te sıcak saatler: İddiada para kaybedince büfeye ateş açtı

Karabük'te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeye ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

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