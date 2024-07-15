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Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak durabildi

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:13
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Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak durabildi

Ankara’da lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan tır, sürücüsünün aracını orta refüje çıkartmasıyla durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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