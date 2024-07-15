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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:41
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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski çöplüğün bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, anızlık alanda bulunan güvercin kulübesindeki güvercinler, otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı.

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