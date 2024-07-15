15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 02:38
ABONE OL
Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaşanan korkunç kazada 5 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.Emniyet ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. idaresindeki 59 NA 028 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Takla atan otomobilin sürücü Halil B. ile yolcular Eymen B., Ediz G., Zehra G. ve Ayşe B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüler. Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör